В Армении грузовик ФСБ РФ вылетел в ущелье, есть жертвы (фото)

В результате смертельной аварии с грузовиком, который принадлежит российским пограничным войскам, погиб один боец.

Грузовик с военнослужащими ФСБ РФ попал в смертельное ДТП в Армении, слетев с проезжей части в ущелье. Об этом сообщает пресс-служба местного МЧС.

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По данным спасателей, авария произошла в пятницу, 29 октября, на 80-м километре трассы Ереван — Мегри на горном участке Тигранашена.

Российский военный автомобиль, который принадлежит погранвойскам ФСБ РФ, при неизвестных обстоятельствах выехал с проезжей части и упал в ущелье.

[ + – ] Смертельное ДТП в Армении

В результате ДТП, по предварительным данным, скончался один военнослужащий. Еще один получил различные травмы и был госпитализирован.

На месте смертельной аварии работали бойцы Араратского пожарно-спасательного отряда, следственно-оперативная группа и офицеры ГАИ. Правоохранители устанавливают личности водителя, а также погибшего и пострадавшего военнослужащих. Также на месте смертельного ДТП ожидался приезд оперативно-следственных групп пограничных войск России.

[ + – ] ДТП в Армении с военнослужащими ФСБ РФ

[ + – ] ДТП в Армении с военнослужащими ФСБ РФ

Погранвойска ФСБ РФ несут службу в Армении согласно договору между двумя странами "О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования", который был подписан в 1992 году.

Напомним, 23 сентября СМИ сообщили о падении вертолета ФСБ РФ. По данным журналистов, российский вертолет Ка-27, принадлежавший ФСБ РФ, пропал с радаров на Камчатке, а на его борту находились трое человек.

Также Фокус сообщал, что Азербайджан потребовал от России вывести из Карабаха армянских военных.