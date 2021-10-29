У Вірменії вантажівка ФСБ РФ вилетіла в ущелину, є жертви (фото)

Унаслідок смертельної аварії з вантажівкою, що належить російським прикордонним військам, загинув один боєць.

Вантажівка з військовослужбовцями ФСБ РФ потрапила у смертельну ДТП у Вірменії, злетівши з проїжджої частини в ущелину. Про це повідомляє пресслужба місцевого МНС.

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За даними рятувальників, аварія сталася у п'ятницю, 29 жовтня, на 80-му кілометрі траси Єреван — Мегрі на гірській ділянці Тіґранашена.

Російський військовий автомобіль, який належить прикордонним військам ФСБ РФ, за невідомих обставин виїхав із проїжджої частини й упав в ущелину.

[ + – ] Смертельна ДТП у Вірменії

Унаслідок ДТП, за попередніми даними, помер один військовослужбовець. Ще один отримав різні травми та був госпіталізований.

На місці смертельної аварії працювали бійці Араратського пожежно-рятувального загону, слідчо-оперативна група й офіцери ДАІ. Правоохоронці встановлюють особи водія, а також загиблого та постраждалого військовослужбовців. Також на місці смертельної ДТП очікували приїзду оперативно-слідчих груп прикордонних військ Росії.

[ + – ] ДТП у Вірменії з військовослужбовцями ФСБ РФ

[ + – ] ДТП у Вірменії з військовослужбовцями ФСБ РФ

Прикордонні війська ФСБ РФ несуть службу у Вірменії згідно з договором між двома країнами "Про статус Прикордонних військ Російської Федерації, що знаходяться на території Республіки Вірменія, та умови їх функціонування", який був підписаний у 1992 році.

Нагадаємо, 23 вересня ЗМІ повідомили про падіння вертольота ФСБ РФ. За даними журналістів, російський гелікоптер Ка-27, що належав ФСБ РФ, зник із радарів у Камчатці, а на його борту перебували троє людей.

Також Фокус повідомляв, що Азербайджан вимагає від Росії вивести з Карабаху вірменських військових.