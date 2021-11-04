"Стрелять будут из каждого окна", — Арестович пригрозил РФ из-за возможного вторжения в Украину

Советник главы ОП больше опасается экономического давления со стороны России, ведь полноценная военная операция обернется "концом путинского режима".

Российские войска потеряют свою боеспособность на пять лет в случае полномасштабных боевых действий против Украины. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, если Москва решится на полноценное вторжение Украину, то катастрофические последствия будут для обеих стран.

Однако, как уверяет Алексей Арестович, у России нет решающего преимущества, поскольку ВСУ готовы к любому сценарию, в том числе к переходу в контрнаступление на отдельных участках, а подобная стратегия разрабатывалась при участии западных партнеров.

В эфире телеканала спикер украинской делегации ТКГ подчеркнул, что в случае полномасштабного вторжения в Украину войска РФ потеряют свою боеспособность на пять лет, а сопротивление будут оказывать не только военные подразделения, а весь украинский народ.

"Последствия могут быть такими, что пошатнется путинский режим, наступят огромные санкции и штрафы… Стрелять будут из каждого окна. И по мере продвижения их …сопротивление будет нарастать. Так что легкой прогулки здесь не будет… Я не очень понимаю, зачем это руководству Российской Федерации", — продолжил Алексей Арестович.

Советник главы ОП также добавил, что больше опасается со стороны страны-агрессора экономического давления, и пригрозил, что если РФ осмелится на полноценные боевые действия — "это будет концом путинского режима".

Отметим, ранее издание The WP опубликовало статью, в котором говорилось о стягивании российских войск к украинским границам. Журналисты в своем материале утверждают, что передислокация армии РФ вызывает обеспокоенность среди западных политиков, а Кремль может решиться на полномасштабную войну против Украины на фоне нестабильной ситуации внутри России.

На статью The WP отреагировал экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко, который пригрозил России "кровавой баней" в случае ведения полномасштабных боевых действий против Украины.

Дислокацию российских войск возле границ Украины также прокомментировали в Минобороны. Замминистра Анна Маляр отметила, что украинская разведка следит за передвижением подразделений страны-агрессора и предупредила, что в декабре-январе РФ может увеличить свою боевую группировку на границе с Украиной.