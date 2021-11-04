"Стрілятимуть із кожного вікна", — Арестович пригрозив РФ через можливе вторгнення в Україну

Радник голови ОП більше побоюється економічного тиску з боку Росії, адже повноцінна воєнна операція обернеться "кінцем путінського режиму".

Російські війська втратить свою боєздатність на п'ять років у разі повномасштабних бойових дій проти України. Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За його словами, якщо Москва зважиться на повноцінне вторгнення в Україну, то катастрофічні наслідки будуть для обох країн.

Однак, як запевняє Олексій Арестович, Росія не має вирішальної переваги, оскільки ЗСУ готові до будь-якого сценарію, у тому числі до переходу в контрнаступ на окремих ділянках, а подібна стратегія розроблялася за участю західних партнерів.

В ефірі телеканалу речник української делегації ТКГ підкреслив, що в разі повномасштабного вторгнення в Україну війська РФ втратять свою боєздатність на п'ять років, а опір чинитимуть не лише військові підрозділи, а й увесь український народ.

"Наслідки можуть бути такими, що похитнеться путінський режим, настануть величезні санкції та штрафи... Стрілятимуть із кожного вікна. І в міру просування їх... опір наростатиме. Тож легкої прогулянки тут не буде... Я не дуже розумію, навіщо це керівництву Російської Федерації", — продовжив Олексій Арестович.

Радник глави ОП також додав, що більше побоюється з боку країни-агресора економічного тиску, і пригрозив, що якщо РФ наважиться на повноцінні бойові дії, "це буде кінцем путінського режиму".

Зазначимо, раніше видання The WP опублікувало статтю, у якій йшлося про стягування російських військ до українських кордонів. Журналісти у своєму матеріалі стверджують, що передислокація армії РФ викликає занепокоєння серед західних політиків, а Кремль може зважитися на повномасштабну війну проти України на тлі нестабільної ситуації всередині Росії.

На статтю The WP відреагував ексзаступник голови Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, який пригрозив Росії "кривавою лазнею" в разі ведення повномасштабних бойових дій проти України.

Дислокацію російських військ біля кордонів України також прокоментували в Міноборони. Заступник міністра Ганна Маляр зазначила, що українська розвідка стежить за пересуванням підрозділів країни-агресора та попередила, що в грудні-січні РФ може збільшити своє бойове угруповання на кордоні з Україною.