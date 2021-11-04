В Турции прошли успешные испытания авиаракеты Gökdoğan с истребителя F-16 (фото)

Разработкой занялись еще в 2013 году, чтобы избавиться от импортозависимости поставляемых ракет из США.

В Турции прошли успешные испытания авиаракеты Gökdoğan, разработанной Институтом исследований и разработок оборонной промышленности TÜBİTAK. Об этом сообщает турецкое издание про оборону Savunma Sanayia.

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Сообщается, что это первый турецкий проект по созданию национальных ракет класса "воздух-воздух". Ныне прошли успешные испытания ракеты, которую запускали с истребителя F-16 Fighting Block 40.

Фото: Daily Sabah

Разработка ракет началась в 2013 году. Решение было принято для того, чтобы избавиться от импортной зависимости , в частности от американских ракет AIM-9 и AIM-120.

[ + – ] WVRAAM и BVRAAM Фото: Daily Sabah

Gökdoğan — это проект, состоящий из двух видов ракет. WVRAAM и BVRAAM. Первая предназначена для поражения воздушных целей и даже крылатых ракет. Способна развивать скорость, превышающую скорость звука в 3 раза. Дальность действия — 25 км.

BVRAAM действуют по принципу "выстрелил и забыл". После наведения на цель, снаряд сам следует к цели. При этом ракета устойчива к радиоэлектронной борьбе, она может наводиться на источник помех. Также может захватывать одновременно несколько целей. Дальность поражения ракеты — 65 км.

Напомним, Украина может начать совместно производство Ан-178 с Турцией.

Сообщалось, что американские конгрессмены призвали Байдена не продавать Турции истребители F-16 из-за покупки С-400.