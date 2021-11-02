Серьезные возможности. Украина может начать совместное производство Ан-178 с Турцией

Ныне ведутся переговоры между "Антоновым" и турецкой стороной, которые заинтересованы не только в совместном производстве, но и в закупке воздушных суден.

Украина может начать совместное производство самолетов "Антонова" Ан-178 для нужд Турции и Украины. Об этом сообщил Чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Турции Василий Бондар в интервью "Радио Свобода".

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По словам Бондаря, серьезной сферой сотрудничества является аэрокосмическая. В первую очередь речь идет о возможности совместного производства Ан-178. Ныне на эту тему ведутся переговоры. С украинской стороны — это "Антонов", а с турецкой — представители военных, жандармерии и другие компании, заинтересованные в организации производства на их территории.

[ + – ] Фюзеляж Ан-178 Фото: скриншот

"Первый этап – мы ведем переговоры о возможности заказа для турецкой стороны этих самолетов на мощностях Антонова, но перспективен также частичный перенос производства на территорию Турции и создание, возможно, сначала базы для сборки, а позже, вероятно, производства некоторых ключевых узловых агрегатов для того, чтобы осваивать рынки других стран, а не только поставлять для собственных нужд", — заявил Бондар.

[ + – ] Характеристики Ан-178 Фото: АрміяInform

Он также добавил, что основной момент в переговорах — это коммерческая составляющая. Насколько такое сотрудничество будет выгодно для Украины. Насколько мы можем поделиться технологиями с Турцией, чтобы иметь совместное производство или же разделить его, как в производстве Airbus A400. Турция является частью производственного цикла в сборке A400.

Напомним, "Антонов" строит для ВСУ три самолета Ан-178. Первый планер уже готов на 80%. Сейчас проводят всю электронику. Все три самолета будут построены без российских деталей, доля которых достигала 54%.

При этом для сертификации Ан-178 нужно около 600 полетов.