Серйозні можливості. Україна може розпочати спільне виробництво Ан-178 із Туреччиною

Нині ведуться переговори між "Антоновим" та турецькою стороною, які зацікавлені не лише у спільному виробництві, а й у закупівлі повітряних суден.

Україна може розпочати спільне виробництво літаків "Антонова" Ан-178 для потреб Туреччини й України. Про це повідомив Надзвичайний та уповноважений посол України у Туреччині Василь Бондар в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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За словами Бондаря, серйозною галуззю співпраці є аерокосмічна. Насамперед йдеться про можливість спільного виробництва Ан-178. Нині на цю тему тривають переговори. З українського боку — це "Антонов", а з турецької — представники військових, жандармерії та інші компанії, зацікавлені в організації виробництва на їхній території.

[ + – ] Фюзеляж Ан-178 Фото: скриншот

"Перший етап — ми ведемо переговори про можливість замовлення турецької сторони цих літаків на потужностях Антонова, але перспективне також часткове перенесення виробництва на територію Туреччини і створення, можливо, спочатку бази для складання, а пізніше, ймовірно, виробництва деяких ключових вузлових агрегатів для того, щоб освоювати ринки інших країн, а не лише постачати для власних потреб", — заявив Бондар.

[ + – ] Характеристики Ан-178 Фото: АрміяInform

Він також додав, що основний момент у переговорах — це комерційний складник. Наскільки така співпраця буде вигідною для України. Наскільки ми можемо поділитися технологіями з Туреччиною, щоб мати спільне виробництво або розділити його, як у виробництві Airbus A400. Туреччина є частиною виробничого циклу у збиранні A400.

Нагадаємо, "Антонов" будує для ЗСУ три літаки Ан-178. Перший планер уже готовий на 80%. Нині проводять всю електроніку. Усі три літаки будуть побудовані без російських деталей, частка яких сягала 54%.

Для сертифікації Ан-178 потрібно майже 600 польотів.