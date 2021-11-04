У Туреччині відбулися успішні випробування авіаракети Gökdoğan із винищувача F-16 (фото)

Розробкою зайнялися ще у 2013 році, щоб позбутися імпортозалежності ракет, що постачаються зі США.

У Туреччині відбулися успішні випробування авіаракети Gökdoğan, розробленої Інститутом досліджень і розробок оборонної промисловості TÜBİTAK. Про це повідомляє турецьке видання про оборону Savunma Sanayia.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Повідомляється, що це перший турецький проект зі створення національних ракет класу "повітря-повітря". Наразі відбулися успішні випробування ракети, яку запускали з винищувача F-16 Fighting Block 40.

Фото: Daily Sabah

Розробка ракет розпочалася у 2013 році. Рішення було прийнято для того, щоб позбутися імпортної залежності, зокрема американських ракет AIM-9 і AIM-120.

[ + – ] WVRAAM та BVRAAM Фото: Daily Sabah

Gökdoğan — це проект, що складається з двох видів ракет, WVRAAM та BVRAAM. Перша розроблена для ураження повітряних цілей і навіть крилатих ракет. Здатна розвивати швидкість, що перевищує швидкість звуку втричі. Дальність дії – 25 км.

BVRAAM діють за принципом "вистрілив і забув". Після наведення на ціль, снаряд сам прямує до мети. У цьому ракета стійка до радіоелектронної боротьби, може наводитися на джерело перешкод. Також може захоплювати одночасно кілька цілей. Дальність ураження ракети – 65 км.

Нагадаємо, Україна може розпочати спільно виробництво Ан-178 із Туреччиною.

Повідомлялося, що американські конгресмени закликали Байдена не продавати Туреччині винищувачі F-16 через покупку С-400.