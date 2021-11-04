Новая горячая точка. Между Алжиром и Марокко может вспыхнуть война за Западную Сахару

Последний год отношения между двумя странами все больше ухудшается. Стороны постоянно обвиняют друг друга в нападениях.

Отношения между двумя африканскими странами Алжир и Марокко значительно ухудшились. 1 ноября было убито трое граждан Алжира на стоянке грузовиков на границе двух государств. Об этом сообщает Middle East Eye.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

1 ноября в пустыне на пути из мавританского Нуакшота взрывом было убито трое алжирских дальнобойщиков. Правительство Алжира обвиняет в подрыве Марокко. Официальные отношения между двумя странами были разорваны в августе 2021 года.

Важно

Война – двигатель торговли. Почему турецкие беспилотники нарасхват на мировом рынке вооружений

"Несколько факторов указывают на то, что марокканские оккупационные силы в Западной Сахаре осуществили это трусливое убийство с применением изощренного оружия", — заявил президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

В издании предполагают, что, нападение произошло с применением беспилотников Bayraktar TB2, которые закупили в Марокко.

[ + – ] Карта Западной Сахары, и кто ее контролирует Фото: BBC

Западная Сахара — это спорная территория расположенная между Марокко, Алжиром и Мавританией. Государственное образование поддерживается Алжиром, но при этом практически полностью контролируется Марокко. Ряд стран Африки признаю суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

Как пишут в издании, Марокко долгое время выступало в оппозиции к Западу, но из-за напряжения отношений с Алжиром, они начали налаживать свои отношения с ЕС. В частности, с Испанией.

1 ноября Алжир также принял решение закрыть газопровод в Испанию, идущий через Марокко "Магриб-Еврова". Сообщается, что это лишило Марокко около 200 млн евро в год. Поставки газа будут осуществляться по газопроводу Medgaz, идущий в обход Марроко.

Напомним, в сентябре 2020 Западная Сахара объявила о прекращении перемирия с Марокко.

Ранее сообщалось, что Алжир закрыл воздушное пространство для французских военных самолетов из-за критики Макрона действий правительства.