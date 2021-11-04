Нова гаряча точка. Між Алжиром та Марокко може спалахнути війна за Західну Сахару
Останній рік відносини між двома країнами дедалі більше погіршуються. Сторони постійно звинувачують одна одну в нападах.
Відносини між двома африканськими країнами Алжиром та Марокко значно погіршилися. 1 листопада було вбито трьох громадян Алжиру на стоянці вантажівок на кордоні двох держав. Про це повідомляє Middle East Eye.
1 листопада в пустелі на шляху з мавританського Нуакшота вибухом було вбито трьох алжирських далекобійників. Уряд Алжиру звинувачує в підриві Марокко. Офіційні відносини між двома країнами було розірвано в серпні 2021 року.Важливо
"Кілька факторів вказують на те, що марокканські окупаційні сили в Західній Сахарі здійснили це боягузливе вбивство із застосуванням витонченої зброї", — заявив президент Алжиру Абдельмаджид Теббун.
У виданні припускають, що напад стався із застосуванням безпілотників Bayraktar TB2, які закупили в Марокко.
Західна Сахара — це спірна територія, розташована між Марокко, Алжиром і Мавританією. Державне утворення підтримується Алжиром, але практично повністю контролюється Марокко. Низка країн Африки визнають суверенітет Марокко над Західною Сахарою.
Як пишуть у виданні, Марокко тривалий час виступало в опозиції до Заходу, але через напруження відносин з Алжиром вони почали налагоджувати свої відносини з ЄС. Зокрема, з Іспанією.
1 листопада Алжир також ухвалив рішення закрити газопровід до Іспанії, що йде через Марокко "Магриб-Європа". Повідомляється, що це позбавило Марокко близько 200 млн євро на рік. Постачання газу здійснюватиметься газопроводом Medgaz, що йде в обхід Марокко.
Нагадаємо, у вересні 2020 року Західна Сахара оголосила про припинення перемир'я з Марокко.
Раніше повідомлялося, що Алжир закрив повітряний простір для французьких військових літаків через критику Макроном дій уряду.