Новейший турецкий беспилотник UÇBEY впервые показали в боевых условиях (видео)

При помощи современного аппарата турецкая армия убила двоих курдов в сельской местности. До этого прошли успешные испытания этого БПЛА по посадке и взлету с кораблей.

Турецкая армия впервые применила в боевых условиях новый беспилотник отечественного производства под названием UÇBEY. Военные при помощи аппарата убили двоих партизан "Рабочей партии Курдистана" (РПК) — организации, признанной в стране террористической. Об этом сообщает портал DefenceTurk.

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Операция турецких военных прошла 23 октября в сельской местности Артуклуского района провинции Мардин. По данным военного портала, огонь по партизанам РПК был открыт мгновенно после передачи снимков их позиций с воздуха наземным системам вооружения.

[ + – ] Первое боевое применение БПЛА UÇBEY

Аппарат, обладающий функцией вертикального взлета и электродвигателем, имеет ширину 3,5 метра и вес 22 килограмма. Время беспрерывной работы беспилотника в воздухе составляет 3 часа. По данным журналистов, БПЛА может использоваться в разведывательных и мониторинговых миссиях.

"Система полностью электрическая и питается от бытовых аккумуляторов. Она была разработана для использования военно-морским флотом, а также местной полицией и воинскими частями. Аппарат ранее успешно прошел испытания по посадке и взлету с кораблей", — говорится в публикации.

Напомним, недавно ВСУ впервые использовали в действии беспилотный комплекс Bayraktar TB2, приобретенный у Турции. Украинским военным не удалось с помощью привычной техники обнаружить вражескую батарею, из которой велся огонь по Гранитному, в связи с чем бойцы успешно задействовали БПЛА.

Ранее Фокус приводил мнение эксперта Дениса Москалика на тему высокой востребованности турецких боевых дронов на мировом рынке вооружения.