Найновіший турецький безпілотник UÇBEY вперше показали у бойових умовах (відео)

За допомогою сучасного апарату турецька армія вбила двох курдів у сільській місцевості. До цього пройшли успішні випробування цього БПЛА щодо посадки та зльоту з кораблів.

Турецька армія вперше застосувала у бойових умовах новий безпілотник вітчизняного виробництва під назвою UÇBEY. Військові за допомогою апарату вбили двох партизанів "Робітничої партії Курдистану" (РПК) — організації, визнаної в країні терористичною. Про це повідомляє портал DefenceTurk.

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Операція турецьких військових пройшла 23 жовтня у сільській місцевості Артуклуського району провінції Мардін. За даними військового порталу, вогонь партизанів РПК було відкрито миттєво після передавання знімків їхніх позицій з повітря наземним системам озброєння.

[ + – ] Перше бойове застосування БПЛА UÇBEY

Апарат, що має функцію вертикального зльоту й електродвигуна, має ширину 3,5 метри та вагу 22 кілограми. Час безперервної роботи безпілотника повітря становить 3 години. За даними журналістів, БПЛА може використовуватись у розвідувальних і моніторингових місіях.

"Система повністю електрична та живиться від побутових акумуляторів. Вона була розроблена для використання військово-морським флотом, а також місцевою поліцією та військовими частинами. Апарат раніше успішно пройшов випробування з посадки та зльоту з кораблів", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ вперше використали в дії безпілотний комплекс Bayraktar TB2, придбаний у Туреччини. Українським військовим не вдалося за допомогою звичної техніки виявити ворожу батарею, з якої вівся вогонь по Гранітному, у зв'язку з чим бійці успішно задіяли БПЛА.

Раніше Фокус наводив думку експерта Дениса Москалика на тему високої затребуваності турецьких бойових дронів на світовому ринку озброєння.