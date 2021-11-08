В Эфиопии продолжается военный конфликт, украинцам рекомендуют не ездить в страну

Попавшим в чрезвычайную ситуацию украинцам рекомендовали обратиться в посольство Украины в Эфиопии.

Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев не посещать Эфиопию, в стране ввели чрезвычайное положение после обострения противостояния боевиков и правительственных войск. Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

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На прошлой неделе группировка боевиков объявила о намерении атаковать столицу Эфиопии, город Аддис-Абеба. Глава столичной полиции Фаси Фента опровергал эти сведения. По его словам, силы повстанцев далеко от Аддис-Абебы, а заявления об их приближении — это пропаганда.

Украинцам, которые сейчас находятся в Эфиопии, настоятельно рекомендовали не посещать северо-западные провинции страны и ограничить передвижение между населенными пунктами. В МИД указали на необходимость зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ", отслеживать новости о развитии ситуации и по возможности сократить срок пребывания в этой стране.

Если кто-то из украинцев попал в чрезвычайную ситуацию, им нужно обратиться в посольство Украины в Эфиопии.

Что происходит в Эфиопии

В сентябре прошлого года в Эфиопии должны были пройти местные и всеобщие выборы. Их отложили на 2021 год из-за начала эпидемии COVID-19. Народный фронт освобождения региона Тыграй не согласился с решением центральной власти и провел местные выборы. Власти провинции получили абсолютное большинство в региональном парламенте. Столкновения в Эфиопии начались с 3 ноября 2020 года. Правительство страны обвиняло боевиков в массовых убийствах.

27 октбяря этого года повстанцы из Тыграя начали наступать. 5 ноября они объявили о создании союза под названием Объединенный фронт эфиопских федералистских и конфедералистских сил. Объединение создали, чтобы свергнуть правительство. В Совете Безопасности ООН просили конфликтующие стороны прекратить боевые действия. С аналогичным заявлением выступал и госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Учитывая безопасность миллионов жителей Эфиопии и то, что более 900 тыс. человек голодают из-за вооруженного конфликта, мы просим все силы сложить оружие и начать диалог, чтобы сохранить государство", – говорил он.

Напомним, что в декабре прошлого года боевики в Эфиопии устроили казни. 26 декабря погибли 222 человека в результате нападения на деревню Бекоджи в западном районе Бенишангуль-Гумуз.

Фокус писал, что действующий премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али был награжден Нобелевской премией мира в 2019 году за прекращение 20-летней войны с соседним государством Эритрея. За время этого противостояния погибли от 70 до 100 тысяч человек.