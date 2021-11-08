В Ефіопії продовжується військовий конфлікт, українцям рекомендують не їздити до країни

Українцям, які потрапили в надзвичайну ситуацію, рекомендували звернутися до посольства України в Ефіопії.

Міністерство закордонних справ України закликало українців не відвідувати Ефіопію, в країні запровадили надзвичайний стан після загострення протистояння бойовиків та урядових військ. Про це повідомила пресслужба українського МЗС.

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Минулого тижня угруповання бойовиків оголосило про намір атакувати столицю Ефіопії, місто Аддіс-Абеба. Глава столичної поліції Фасі Фента спростовував ці відомості. За його словами, сили повстанців далекі від Аддіс-Абеби, а заяви про їхнє наближення — це пропаганда.

Українцям, які зараз перебувають в Ефіопії, наполегливо рекомендували не відвідувати північно-західні провінції країни та обмежити пересування між населеними пунктами. У МЗС вказали на необхідність зареєструватися в електронній системі "ДРУГ", відстежувати новини про розвиток ситуації та по можливості скоротити термін перебування у цій країні.

Якщо хтось із українців потрапив у надзвичайну ситуацію, їм слід звернутися до посольства України в Ефіопії.

Що відбувається в Ефіопії

У вересні минулого року в Ефіопії мали відбутися місцеві та загальні вибори. Їх відклали на 2021 рік через початок епідемії COVID-19. Народний фронт визволення регіону Тиграй не погодився з рішенням центральної влади та провів місцеві вибори. Влада провінції отримала абсолютну більшість у регіональному парламенті. Зіткнення в Ефіопії розпочалися з 3 листопада 2020 року. Уряд країни звинувачував бойовиків у масових вбивствах.

27 жовтня цього року повстанці з Тиграю почали наступати. 5 листопада вони оголосили про створення союзу під назвою Об'єднаний фронт ефіопських федералістських та конфедералістських сил. Об'єднання створили, щоб скинути уряд. У Раді Безпеки ООН просили сторони конфлікту припинити бойові дії. З аналогічною заявою виступав і держсекретар США Ентоні Блінкен.

"З огляду на безпеку мільйонів жителів Ефіопії і те, що понад 900 тис. людей голодують через збройний конфлікт, ми просимо всі сили скласти зброю та розпочати діалог, щоб зберегти державу", — говорив він.

Нагадаємо, що у грудні минулого року бойовики в Ефіопії влаштували страти. 26 грудня загинули 222 особи внаслідок нападу на село Бекоджі в західному районі Бенішангуль-Гумуз.

Фокус писав, що чинного прем'єр-міністра Ефіопії Абій Ахмед Алі нагородили Нобелівською премією миру у 2019 році за припинення 20-річної війни з сусідньою державою Еритрея. За час цього протистояння загинуло від 70 до 100 тисяч людей.