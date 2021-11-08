В Харькове задержали шпионов, сотрудничавших с азиатской спецслужбой, — СБУ (фото, видео)
Подозреваемые занимались сбором тайной военной документации. Мужчин задержали "на горячем" во время спецоперации в Харькове.
Контрразведка СБУ сообщила о разоблачении иностранца и гражданина Украины, которые сотрудничали со спецслужбой одной из стран Восточной Азии. Об этом информирует пресс-центр ведомства.
Спецоперация с задержанием шпионов проходила в Харькове.
По данным силовиков, иностранца и гражданина Украины задержали "на горячем" во время получения информации с грифом "государственная тайна". В ходе расследования было установлено, что иностранный гражданин осуществлял шпионскую деятельность с целью получения тайных сведений в сфере военного материаловедения.
В СБУ утверждают, что житель азиатской страны устанавливал контакты с отечественными специалистами в этой сфере, и для сбора конфиденциальной информации завербовал гражданина Украины. В ходе обысков правоохранители изъяли средства связи, компьютерную технику, документацию и другие материалы, которые могут свидетельствовать о незаконной деятельности подозреваемых.
Иностранцу вручили подозрение по статье 114 Уголовного кодекса (Шпионаж), по решению суда его взяли под стражу. Гражданину Украины сообщили о подозрении в государственной измене — ему также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее Фокус сообщал, что в Турции задержали гражданина Украины по подозрениям в шпионаже. В октябре спецслужбы Турции провели спецоперацию по задержанию группировки иностранцев, среди которых был украинец. Следствие считает, что задержанные осуществляли политический и военный шпионаж, а также готовили нападение на чеченских диссидентов.
Также Фокус рассказывал, что в Закарпатье задержали агента ФСБ, который по заданию кураторов готовил нападение на дипломатическое ведомство и убийство общественного деятеля.