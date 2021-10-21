В Стамбуле украинца задержали по подозрению в военном шпионаже

Следствие считает, что шестеро иностранцев, среди которых были также граждане РФ и Узбекистана, готовили нападение на чеченских диссидентов.

8 октября турецкие правоохранители провели в Стамбуле спецоперацию, в результате которой по подозрению в "политическом и военном шпионаже" были задержаны шестеро человек, в числе которых гражданин Украины. Об этом сообщает издание Hurriyet.

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По данным журналистов были задержаны граждане РФ Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов.

По версии следствия они готовили вооруженное нападение на чеченских диссидентов, которые находятся на территории Турции. Также эти лица подозреваются в причастности к международной шпионской деятельности.

Задержанные на данный момент находятся в Малтепе, что неподалеку от Стамбула. Материалы дела, которое расследуется по статье о "политическом и военном шпионаже", были переданы в суд. В случае доказательства вины задержанным грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения.

Напомним, недавно в Болгарии суд взял под стражу российского ученого-оружейника Сергея Зоненко и членов его семьи по подозрению в промышленном шпионаже.

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