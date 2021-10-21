У Стамбулі українця затримали за підозрою у військовому шпигунстві
Слідство вважає, що шестеро іноземців, серед яких були також громадяни РФ та Узбекистану, готували напад на чеченських дисидентів.
8 жовтня турецькі правоохоронці провели в Стамбулі спецоперацію, у результаті якої за підозрою в "політичному і військовому шпигунстві" були затримані шестеро осіб, серед яких громадянин України. Про це повідомляє видання Hurriyet.
За даними журналістів, були затримані громадяни РФ Абдула Абдулаєв, Равшан Ахмедов, Біслан Расаєв та Асланбек Абдулмуслімов, громадянин України Ігор Єфрим і громадянин Узбекистану Амір Юсупов.
За версією слідства, вони готували збройний напад на чеченських дисидентів, які перебувають на території Туреччини. Також ці особи підозрюються в причетності до міжнародної шпигунської діяльності.
Затримані наразі перебувають у Малтепе, що неподалік від Стамбула. Матеріали справи, яка розслідується за статтею про "політичне і військове шпигунство", були передані до суду. У разі доведення провини затриманим загрожує від 15 до 20 років тюремного ув'язнення.
Нагадаємо, нещодавно в Болгарії суд взяв під варту російського вченого-зброяра Сергія Зоненка та членів його сім'ї за підозрою в промисловому шпигунстві.
Раніше Фокус писав про те, як влітку в Польщі і Латвії заявили про розкриття двох російських шпигунів в один день.