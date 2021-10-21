У Стамбулі українця затримали за підозрою у військовому шпигунстві

Слідство вважає, що шестеро іноземців, серед яких були також громадяни РФ та Узбекистану, готували напад на чеченських дисидентів.

8 жовтня турецькі правоохоронці провели в Стамбулі спецоперацію, у результаті якої за підозрою в "політичному і військовому шпигунстві" були затримані шестеро осіб, серед яких громадянин України. Про це повідомляє видання Hurriyet.

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За даними журналістів, були затримані громадяни РФ Абдула Абдулаєв, Равшан Ахмедов, Біслан Расаєв та Асланбек Абдулмуслімов, громадянин України Ігор Єфрим і громадянин Узбекистану Амір Юсупов.

За версією слідства, вони готували збройний напад на чеченських дисидентів, які перебувають на території Туреччини. Також ці особи підозрюються в причетності до міжнародної шпигунської діяльності.

Затримані наразі перебувають у Малтепе, що неподалік від Стамбула. Матеріали справи, яка розслідується за статтею про "політичне і військове шпигунство", були передані до суду. У разі доведення провини затриманим загрожує від 15 до 20 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно в Болгарії суд взяв під варту російського вченого-зброяра Сергія Зоненка та членів його сім'ї за підозрою в промисловому шпигунстві.

Раніше Фокус писав про те, як влітку в Польщі і Латвії заявили про розкриття двох російських шпигунів в один день.