У Харкові затримали шпигунів, які співпрацювали з азійською спецслужбою, — СБУ (фото, відео)

Підозрювані займалися збиранням таємної військової документації. Чоловіків затримали "на гарячому" під час спецоперації в Харкові.

Контррозвідка СБУ повідомила про викриття іноземця та громадянина України, які співпрацювали із спецслужбою однієї з країн Східної Азії. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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Спецоперація із затриманням шпигунів проходила в Харкові.

За даними силовиків, іноземця та громадянина України затримали "на гарячому" під час отримання інформації з грифом "державна таємниця". У ході розслідування було встановлено, що іноземний громадянин провадив шпигунську діяльність з метою отримання таємних відомостей у сфері військового матеріалознавства.

[ + – ] Затримання шпигунів у Харкові

У СБУ стверджують, що мешканець азійської країни встановлював контакти з вітчизняними фахівцями в цій сфері, і для збирання конфіденційної інформації завербував громадянина України. У ході обшуків правоохоронці вилучили засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, документацію та інші матеріали, які можуть свідчити про незаконну діяльність підозрюваних.

Іноземцю вручили підозру за статтею 114 Кримінального кодексу (Шпигунство), за рішенням суду його взяли під варту. Громадянину України повідомили про підозру в державній зраді — йому також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

[ + – ] У Харкові викрили шпигунів, які співпрацювали з азійською спецслужбою [ + – ] У Харкові викрили шпигунів, які співпрацювали з азійською спецслужбою [ + – ] У Харкові викрили шпигунів, які співпрацювали з азійською спецслужбою [ + – ] У Харкові викрили шпигунів, які співпрацювали з азійською спецслужбою [ + – ] У Харкові викрили шпигунів, які співпрацювали з азійською спецслужбою

Раніше Фокус повідомляв, що в Туреччині затримали громадянина України за підозрами в шпигунстві. У жовтні спецслужби Туреччини провели спецоперацію із затримання угруповання іноземців, серед яких був українець. Слідство вважає, що затримані здійснювали політичне та військове шпигунство, а також готували напад на чеченських дисидентів.

Також Фокус розповідав, що на Закарпатті затримали агента ФСБ, який за завданням кураторів готував напад на дипломатичне відомство та вбивство громадського діяча.