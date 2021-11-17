Десятки раз говорили об этом: Пашинян предложил Азербайджану подписать мирное соглашение

По словам премьер-министра, нужно восстановить переговоры, чтобы согласовать текст мирного договора. Вместе с этим нужно разблокировать три процесса, влияющие на отношение двух стран.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать мирный договор, который должен стоять на повестке дня у обеих стран. Об этом сообщает армянское издание Lurer.

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По словам Пашиняна, инициатором мира является Армения, а не Азербайджан. При этом нужно полноценно восстановить процесс переговоров, чтобы согласовать текст мирного договора.

"Мы десятки раз говорили об этом. Это не инициатива Азербайджана. Когда мы говорим о необходимости полноценного восстановления переговоров, то наша цель — подписание мирного договора. Этому должна предшествовать работа по согласованию текста мирного договора. Это объемная работа, и мы не отказывались от этой работы. Считаем этот вопрос также нашей повесткой", — заявил Пашинян.

Он также отметил, что существует три разных процесса, которые необходимо разблокировать — экономические и транспортные коммуникации, демаркация и делимитация границы, а также урегулировать проблемы в Нагорном Карабахе. Однако на данный момент прогресса в этих направлениях нет.

Одно из основных требований Азербайджана — признание Арменией территориальной целостности страны, а это означает фактический отказ от претензий на Нагорный Карабах.

Напомним, вчера, 16 ноября между Азербайджаном и Арменией вспыхнул вооруженный конфликт. За сутки погибло 7 и ранено 10 азербайджанских военных. В то же время с армянской стороны есть около 15 погибших, еще 13 военных попало в плен. Потеряна связь с 24 военными, их судьба остается неизвестной.

15 ноября Ереван обвинил Баку в попытке захвата 4 опорных пунктов.