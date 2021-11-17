Десятки разів говорили про це: Пашинян запропонував Азербайджану підписати мирну угоду

За словами прем'єр-міністра, потрібно поновити переговори, щоб узгодити текст мирного договору. Водночас потрібно розблокувати три процеси, що впливають на ставлення двох країн.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував Азербайджану підписати мирний договір, який має стояти на порядку денному обох країн. Про це повідомляє вірменське видання Lurer.

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За словами Пашиняна, ініціатором миру є Вірменія, а не Азербайджан. При цьому потрібно повноцінно поновити процес переговорів, щоб узгодити текст мирного договору.

"Ми десятки разів говорили про це. Це не ініціатива Азербайджану. Коли ми говоримо про необхідність повноцінного поновлення переговорів, то наша мета — підписання мирного договору. Цьому має передувати робота щодо узгодження тексту мирного договору. Це об'ємна робота, і ми не відмовлялися від цієї роботи. Вважаємо це питання також нашим порядком денним", — заявив Пашинян.

Він також зазначив, що існує три різні процеси, які необхідно розблокувати — економічні та транспортні комунікації, демаркація та делімітація кордону, а також врегулювати проблеми у Нагірному Карабаху. Однак, наразі прогресу в цих напрямках немає.

Однією з основних вимог Азербайджану є визнання Вірменією територіальної цілісності країни, а це означає фактичну відмову від претензій на Нагірний Карабах.

Нагадаємо, вчора, 16 листопада між Азербайджаном і Вірменією спалахнув збройний конфлікт. За добу загинуло 7 та поранено 10 азербайджанських військових. У той же час із вірменського боку є майже 15 загиблих, ще 13 військових потрапили до полону. Втрачено зв'язок із 24 військовими, їхня доля залишається невідомою.

15 листопада Єреван звинуватив Баку в спробі захоплення 4 опорних пунктів.