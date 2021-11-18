Обсудят Украину и НАТО: в Кремле озвучили дату следующего разговора Байдена и Путина

По словам Дмитрия Пескова, есть вероятность того, что разговор пройдет еще в нынешнем году. Все зависит от того, "насколько сойдутся графики президентов".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о дате следующего разговора лидеров США и РФ, онлайн-встреча может состояться до конца нынешнего года. Об этом сообщает РИА.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам Пескова, на данный момент четкой даты нет, но встреча вероятна и до конца текущего года.

"Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов", — рассказал пресс-секретарь.

Среди вопросов, которые обсудит Путин и Байден, будет Украина и НАТО. Песков назвал действия НАТО у границ РФ провокационными, они вызывают обеспокоенность.

Добавим, что последний раз переговоры американского и российского президентов проходили в июне в Женеве. Их встреча продлилась более 2,5 часов.

Напомним, в РФ отреагировали на учения США в Черном море заявлением о том, что НАТО готовит силовое решение для Киева по возвращению оккупированных территорий. На фоне мигрантского кризиса на границе с Беларусью, премьер Польши заявляет о вероятности вторжения РФ в Украину.