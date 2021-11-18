Обговорять Україну та НАТО: у Кремлі озвучили дату наступної розмови Байдена та Путіна

За словами Дмитра Пєскова, є ймовірність того, що розмова пройде ще цього року. Все залежить від того, наскільки зійдуться графіки президентів.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков розповів про дату наступної розмови лідерів США та РФ, онлайн-зустріч може відбутися до кінця цього року. Про це повідомляє РІА.

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За словами Пєскова, наразі чіткої дати немає, але зустріч можлива й до кінця поточного року.

"Конкретних термінів поки що немає, потрібно набратися терпіння… Коли будуть контакти, поки що розуміння чіткого немає. Чи можливі вони до нового року? Так, можливі. Але може бути й пізніше. Це залежатиме від того, наскільки зійдуться графіки президентів", — розповів речник.

Серед питань, які обговорять Путін і Байден, буде Україна та НАТО. Пєсков назвав дії НАТО біля кордонів РФ провокаційними, вони викликають стурбованість.

Додамо, що востаннє переговори американського та російського президентів проходили в червні в Женеві. Їхня зустріч тривала понад 2,5 години.

Нагадаємо, в РФ відреагували на навчання США в Чорному морі заявою про те, що НАТО готує силове рішення для Києва щодо повернення окупованих територій. На тлі мігрантської кризи на кордоні з Білоруссю прем'єр Польщі заявляє про ймовірність вторгнення РФ в Україну.