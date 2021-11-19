Резников назвал основные "фронты" РФ по дестабилизации ситуации в Украине

По словам министра обороны, Россия ведет атаку сразу по трем направлением, что "бонусом" расшатывает ситуацию во всей Европе.

Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил несколько направлений, по которым Россия пытается расшатать ситуацию в Украине. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-конференцию министра.

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По словам Резникова, Россия действует сразу по нескольким фронтам, которые в дополнение дестабилизируют ситуацию и в Европе:

информационный фронт

дипломатический фронт

военный фронт.

"Наша разведка анализирует это уже восьмой год. Тактика очень проста: проводятся военные учения, свозят технику и людей, учения завершаются, люди возвращаются в места дислокации, а техника и вооружение остаются для будущего потенциального развертывания", — заявил Резников.

Также Россия постоянно тиражирует нарратив о том, что Украина нарушает Минские соглашения. При помощи своих дипломатов, Кремль создает напряженность в тех странах, где они находятся.

Напомним, Алексей Резников сейчас находится в США c рабочим визитом. Там он провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином.

Ранее министр обороны впервые отправился в зону ООС, где ознакомился с положением дел, а также анонсировал закупку партии Bayraktar TB2 для ВСУ.