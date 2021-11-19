Резніков назвав основні "фронти" РФ щодо дестабілізації ситуації в Україні

За словами міністра оборони, Росія веде атаку відразу за трьома напрямками, що "бонусом" розхитує ситуацію у всій Європі.

Міністр оборони України Олексій Резніков озвучив кілька напрямків, на яких Росія намагається розхитати ситуацію в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресконференцію міністра.

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За словами Резнікова, Росія діє відразу в кількох напрямках, які на додаток дестабілізують ситуацію і в Європі:

інформаційний фронт

дипломатичний фронт

військовий фронт.

"Наша розвідка аналізує це вже восьмий рік. Тактика дуже проста: проводяться військові навчання, звозять техніку та людей, навчання завершуються, люди повертаються до місць дислокації, а техніка та озброєння залишаються для майбутнього потенційного розгортання", — заявив Резніков.

Також Росія постійно тиражує наратив про те, що Україна порушує Мінські угоди. За допомогою своїх дипломатів Кремль створює напруженість у тих країнах, де вони перебувають.

Нагадаємо, Олексій Резніков наразі перебуває в США з робочим візитом. Там він провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Раніше міністр оборони вперше вирушив до зони ООС, де ознайомився зі станом справ, а також анонсував закупівлю партії Bayraktar TB2 для ЗСУ.