Будет единая система с "Прометеем": стали известны детали российского ЗРК С-550

С-550 будет уничтожать баллистические ракеты и космические аппараты, поражать авиацию или крылатые ракеты он не будет. В РФ планируют создать единую систему ПВО из различных ЗРК.

Российская зенитно-ракетная система С-550 станет облегченным вариантом С-500 "Прометей". Они будут объеденины в одну сеть для защиты от ракет и космических объектов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники.

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Сообщается, что С-550 не станет развитием комплекса С-500. Планируется их совместная работа: С-550 будет специализироваться на поражении баллистических ракет и космических аппаратов. А С-500 на борьбе с другими целями.

С-550 не будет уничтожать авиацию и крылатые ракеты. Разработка комплекса морского базирования не планируется. При этом заявляется, что комплекс будут вооружать гиперзвуковыми ракетами. Первые поставки в армию РФ должны начаться уже в 2025 году.

Планируется создание системы ПВО:

С-350

С-500

С-550

другие зенитно-ракетные комплексы ближнего радиуса действия

Как пишут в издании, С-550 уже разрабатывался во времена СССР в 80-х годах, но разработку свернули. А после распада Союза все наработки были уничтожены. Разработка велась НПО "Алмаз".

Напомним, в России начались частичные поставки комплекса С-500 в войска. Госиспытания комплекса успешно завершились. В июле 2021 года РФ провела стрельбу из ЗРС С-500 "Прометей". После чего озвучивались планы по закупке более десяти комплексов "Прометей".