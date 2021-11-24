Буде єдина система із "Прометеєм": стали відомі деталі російського ЗРК С-550

С-550 знищуватиме балістичні ракети та космічні апарати, вражати авіацію чи крилаті ракети він не буде. У РФ планують створити єдину систему ППО із різних ЗРК.

Російська зенітно-ракетна система С-550 стане полегшеним варіантом С-500 "Прометей". Вони будуть об'єднані в одну мережу для захисту від ракет та космічних об'єктів. Про це повідомляє ТАРС, посилаючись на джерела.

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Повідомляється, що С-550 стане розвитком комплексу С-500. Планується їхня спільна робота: С-550 спеціалізуватиметься на ураженні балістичних ракет і космічних апаратів. А С-500 — на боротьбі з іншими цілями.

С-550 не знищуватиме авіацію та крилатих ракет. Розробка комплексу морського базування не планується. При цьому заявляється, що комплекс озброюватимуть гіперзвуковими ракетами. Перші поставки в армію РФ мають розпочатися вже у 2025 році.

Планується створення системи ППО:

С-350

С-500

С-550

інші зенітно-ракетні комплекси ближнього радіусу дії

Як пишуть у виданні, С-550 вже розроблявся за часів СРСР у 80-ті роки, але розробку згорнули. А після розпаду Союзу всі напрацювання було знищено. Розробка велася НВО "Діамант".

Нагадаємо, в Росії почалися часткові постачання комплексу С-500 до військ. Держвипробування комплексу успішно завершились. У липні 2021 року РФ провела стрілянину із ЗРС С-500 "Прометей". Після чого озвучувалися плани закупівлі понад десяти комплексів "Прометей".