Волонтер опубликовал видео уничтожения позиций оккупантов среди ночи

По словам волонтера Serg Marco, если раньше самым эффективным считался снайпер, то теперь оператор беспилотника, способный уничтожать врага и ночью.

Украинский волонтер опубликовал видео с камеры беспилотника, который сбросил на позицию оккупанта гранату. Об этом сообщает Serg Marco в Facebook.

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По словам волонтера Минобороны не закупает дроны в армию, а также не имеет тактики применения коптеров в армии. На опубликованном видео виден сброс боеприпаса на позиции оккупантов.

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"Если раньше самым эффективным ликвидатором считался снайпер, то сейчас парень с правильно размещенными руками может за ночь выпилить больше противников, чем снайпер за всю ротацию. Причем безопасно, и сидя у пульта, неважно скидывает он что-то, или корректирует…что-то. Или кого то", — подписал волонтер видео.

Дата и время съемки остается неизвестной. При этом как пишут на Милитарном, вероятно, на видео изображена ручная граната РКГ-3.

РКГ-3 предназначена для поражения танков, САУ и другой бронетехники. Также ею можно уничтожать оборонные сооружения. Способна пробивать броню толщиной до 150 мм.

Serg Marco (Александр Карпюк) — украинский бизнесмен, который с начала российско-украинской войны начал заниматься волонтерством в сфере тактической медицины, обучения военных снайперов, а также помощи Морпехам. Является членом партии "Демократична Сокира".

Напомним, украинские военные показали видео уничтожения позиций оккупантов в зоне ООС. Бойцы ВСУ уничтожили позицию снайпера. Также 26 октября были показаны кадры уничтожения вражеской артиллерии при помощи беспилотника Bayraktar TB2.