Волонтер опублікував відео знищення позицій окупантів серед ночі
"Якщо раніше найефективнішим ліквідатором вважався снайпер, то зараз хлопець із правильно розміщеними руками може за ніч випиляти більше супротивників, ніж снайпер за всю ротацію", — написав Marco.
Український волонтер опублікував відео з камери безпілотника, який скинув на позицію окупанта гранату. Про це повідомляє Serg Marco у Facebook.
За словами волонтера, Міноборони не закуповує дрони в армію, а також не має тактики застосування коптерів в армії. На опублікованому відео видно скидання боєприпасів на позиції окупантів.Важливо
"Якщо раніше найефективнішим ліквідатором вважався снайпер, то зараз хлопець з правильно розміщеними руками може за ніч випиляти більше супротивників, ніж снайпер за всю ротацію.. Причому безпечно, і сидячи за пультом, неважливо скидає він щось, чи коригує… щось. Або когось", — підписав волонтер відео.
Дата та час зйомки залишаються невідомими. При цьому, як пишуть на Мілітарному, ймовірно, на відео зображена ручна граната РКГ-3.
РКГ-3 призначена для ураження танків, САУ й іншої бронетехніки. Також нею можна знищувати оборонні споруди. Здатна пробивати броню завтовшки до 150 мм.
Serg Marco (Олександр Карпюк) — український бізнесмен, який із початку російсько-української війни почав займатися волонтерством у сфері тактичної медицини, навчання військових снайперів, а також допомоги Морпіхам. Є членом партії "Демократична Сокира".
Нагадаємо, українські військові показали відео знищення позицій окупантів у зоні ООС. Бійці ЗСУ знищили позицію снайпера. Також 26 жовтня було показано кадри знищення ворожої артилерії за допомогою безпілотника Bayraktar TB2.