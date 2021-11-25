В Турции разрабатывают сверхлегкую торпеду для беспилотных платформ (фото)
Планируется, что рой подводных беспилотников сможет выпустить несколько торпед, которых должно хватить для уничтожения обычной субмарины.
Турецкая компания Roketsan разрабатывает новую сверхлегкую торпеду для беспилотников и военно-морских платформ. Об этом сообщает милитари-издание Savunma SanayiST.
Сообщается, что оборонная компания разрабатывает торпеду для повышения обороноспособности Турции. За несколько дней до поставки тяжелой торпеды AKYA в армию, началась разработка сверхлегкой торпеды.
Руководитель проекта подводных систем Roketsan Левент Чомоглу заявил, что вооружение будет интегрировано в беспилотные подводные лодки, летательные аппараты и навигационные аппараты. Торпеды оснастят технологиями искусственного интеллекта для возможности атаковать роем. Так должна значительно повыситься эффективность торпедирования.
В Турции планируют создать подводный флот, который будет состоять из дешевых и бесшумных беспилотных подводных лодок. Они будут перемещаться в составе роя, вместе выполняя миссии и атакуя цели. Торпеды легкого класса могут нанести ущерб обычным подводным лодкам, делая их небоеспособными.
Напомним,4 октября Турция приняла на вооружения тяжелую торпеду AKYA, обладающей повышенной точностью. Также в Турции началось производство военных беспилотных кораблей для борьбы с подлодками, защищая порты или военные базы на суше.