У Туреччині розробляють надлегку торпеду для безпілотних платформ (фото)

Планується, що рій підводних безпілотників зможе випустити кілька торпед, яких вистачить для знищення звичайної субмарини.

Турецька компанія Roketsan розробляє нову надлегку торпеду для безпілотників і військово-морських платформ. Про це повідомляє мілітарі-видання Savunma SanayiST.

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Повідомляється, що оборонна компанія розробляє торпеду підвищення обороноздатності Туреччини. За кілька днів до постачання важкої торпеди AKYA до армії, почалася розробка надлегкої торпеди.

Керівник проєкту підводних систем Roketsan Левент Чомоглу заявив, що озброєння буде інтегроване в безпілотні підводні човни, літальні та навігаційні апарати. Торпеди оснастять технологіями штучного інтелекту для нагоди атакувати роєм. Так має значно підвищитися ефективність торпедування.

[ + – ] Легка торпеда ORKA, яку вже розробили у Roketsan

У Туреччині планують створити підводний флот, який складатиметься з дешевих і безшумних безпілотних підводних човнів. Вони переміщатимуться у складі рою, разом виконуючи місії та атакуючи цілі. Торпеди легкого класу можуть завдати шкоди звичайним підводним човнам, роблячи їх небоєздатними.

Нагадаємо, 4 жовтня Туреччина взяла на озброєння важку торпеду AKYA, що має підвищену точність. Також у Туреччині розпочалося виробництво військових безпілотних кораблів для боротьби з підводними човнами, захищаючи порти чи військові бази на суші.