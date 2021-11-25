Тайвань и Австралия закупают у США тяжелые торпеды МК-48 (фото)

Торпеда имеет акустическое самонаведение, цифровую систему управления, а также возможность обновления ПО. Ее вес составляет 1,7 тонны.

Командование военно-морских систем США заключило контракт с компанией Science Applications International Corp. на 123,7 млн долларов на поставку торпед на Тайвань и в Австралию. Об этом сообщает Defbrief.

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Согласно контракту, поставки должны завершить к июлю 2025 года. При этом стоимость соглашения можно расширить до 1,1 млрд долларов вместе с поставками до 2033 года. Компания не объявила, сколько торпед пойдет в Австралию, а сколько на Тайвань.

При этом в еще в мае 2020 года Госдепартамент вел переговоры с Тайванем о продаже 18 тяжелых торпед за 180 млн долларов. Поэтому, можно предположить, что стоимость одной торпеды составляет около 10 млн долларов.

MK 48 — это тяжелая торпеда с акустическим самонаведением, оснащенная сложным гидролокатором, полностью цифровыми системами наведения и управления, цифровыми системами взрывателя и усовершенствованными двигательными установками. Также можно обновить систему наведения, обновив программное обеспечение. Вес торпеды составляет 1,7 тонны, а масса боеголовки почти 300 кг.

Напомним, в конце октября стало известно, что Тайвань закупает у США ракеты РАС-3 для ПВО Patriot на 35,6 млн долларов. Ранее в Тайване объявили о закупке 400 ракет Harpoon и пусковым установкам к ним. Дальность поражения одной ракеты — 300 км.