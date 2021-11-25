Тайвань та Австралія закуповують у США важкі торпеди МК-48 (фото)

Торпеда має акустичне самонаведення, цифрову систему управління та можливість оновлення ПЗ. Її вага становить 1,7 тонни

Командування військово-морських систем США уклало контракт із компанією Science Applications International Corp. на 123,7 млн доларів на постачання торпед на Тайвань та в Австралію. Про це повідомляє Defbrief.

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Згідно з контрактом, постачання мають завершити до липня 2025 року. При цьому вартість угоди можна розширити до 1,1 млрд доларів разом із постачанням до 2033 року. Компанія не оголосила, скільки торпед піде в Австралію, а скільки на Тайвань.

При цьому ще в травні 2020 року Держдепартамент вів переговори з Тайванем про продаж 18 важких торпед за 180 млн доларів. Тому можна припустити, що вартість однієї торпеди становить близько 10 млн доларів.

MK 48 — це важка торпеда з акустичним самонаведенням, оснащена складним гідролокатором, повністю цифровими системами наведення та управління, цифровими системами підривника та вдосконаленими руховими установками. Також можна оновити систему наведення, оновивши програмне забезпечення. Вага торпеди становить 1,7 тонни, а маса боєголовки майже 300 кг.

Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо, що Тайвань закуповує в США ракети РАС-3 для ППО Patriot на 35,6 млн доларів. Раніше в Тайвані оголосили про закупівлю 400 ракет Harpoon і пускових установок до них. Дальність ураження однієї ракети – 300 км.