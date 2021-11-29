"Российский след": Bellingcat готовит расследование о взрывах на военных складах в Украине

Взрывы на складах, утверждает расследователь Христо Грозев, организовало Главное разведуправление России. При этом они могут быть частью цепи аналогичных событий в Европе.

Группа Bellingcat довольно долгое время расследует причины взрывов на военных складах в Украине. Об этом сказал один из авторов будущего материала Христо Грозев в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

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В Bellingcat называют взрывы на украинских складах элементом цепочки аналогичных событий в Европе. Журналисты убеждены, что за этим стоит Главное разведуправление России.

Взрыватели, по словам Грозева, легально пересекали границы других стран. В Украину со стороны РФ они могли попасть лишь нелегально.

"Немного сложнее закончить это расследование. Но метод, взрывчатка, которая использовалась, и присутствие тех же людей, которые были в других местах, недалеко от границы с Украиной, тоже зафиксированы. Это будет новое расследование", – заключил автор.

О каких взрывах идет речь?

В Украине с 2014 по 2019 годы произошло несколько взрывов на военных складах. Вот самые известные:

Кривой Рог (Днепропетровская область) — март 2014

Сватово (Луганская область) — октябрь 2015

Балаклея (Харьковская область) — март 2017

Новоянисоль (Донецкая область) — октябрь 2017

Калиновка (Винницкая область) — сентябрь 2017

Балаклея (Харьковская область) — ноябрь 2018

Ичня (Черниговская область) — октябрь 2018

Балаклея (Харьковская область) — ноябрь 2019

Организация Bellingcat не раз говорила о "российском следе" в этом деле. Во взрывах был похожий почерк, их пытались замаскировать под обычный пожар.

В мае этого года Грозев заявил о серьезных доказательствах причастности разведки РФ к взрывам боеприпасов в Украине.

Фокус писал о взрывах на военных складах в чешском городе Врбетице. Чехия обвинила в этом российских шпионов и решила вернуть РФ некоторых дипломатов.

В свою очередь Россия объявила 20 сотрудников посольств Чехии персонами нон грата.