"Російський слід": Bellingcat готує розслідування про вибухи на військових складах в Україні

Вибухи на складах, стверджує розслідувач Христо Грозев, організувало Головне розвідуправління Росії. При цьому вони можуть бути частиною ланцюга аналогічних подій у Європі.

Група Bellingcat досить довго розслідує причини вибухів на військових складах в Україні. Про це сказав один із авторів майбутнього матеріалу Христо Грозев в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону.

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У Bellingcat називають вибухи на українських складах елементом ланцюжка аналогічних подій у Європі. Журналісти переконані, що за цим стоїть Головне розвідуправління Росії.

Підривники, за словами Грозева, легально перетинали кордони інших країн. В Україну з боку РФ вони могли потрапити лише нелегально.

"Трохи складніше закінчити це розслідування. Але метод, вибухівка, яка використовувалася, та присутність тих самих людей, які були в інших місцях, неподалік кордону з Україною, теж зафіксовані. Це буде нове розслідування", — підсумував автор.

Про які вибухи йдеться?

В Україні з 2014 до 2019 року сталося кілька вибухів на військових складах. Ось найвідоміші:

Кривий Ріг (Дніпропетровська область) — березень 2014

Сватове (Луганська область) — жовтень 2015

Балаклія (Харківська область) — березень 2017

Новоянисоль (Донецька область) — жовтень 2017

Калинівка (Вінницька область) — вересень 2017

Балаклія (Харківська область) — листопад 2018

Ічня (Чернігівська область) — жовтень 2018

Балаклія (Харківська область) — листопад 2019

Організація Bellingcat не раз говорила про "російський слід" у цій справі. Під час вибухів був схожий почерк, їх намагалися замаскувати під звичайну пожежу.

У травні цього року Грозев заявив про серйозні докази щодо причетності розвідки РФ до вибухів боєприпасів в Україні.

Фокус писав про вибухи на військових складах у чеському місті Врбетиці. Чехія звинуватила в цьому російських шпигунів і вирішила повернути РФ деяких дипломатів.

Росія оголосила 20 співробітників посольств Чехії персонами нон грата.