"Російський слід": Bellingcat готує розслідування про вибухи на військових складах в Україні
Вибухи на складах, стверджує розслідувач Христо Грозев, організувало Головне розвідуправління Росії. При цьому вони можуть бути частиною ланцюга аналогічних подій у Європі.
Група Bellingcat досить довго розслідує причини вибухів на військових складах в Україні. Про це сказав один із авторів майбутнього матеріалу Христо Грозев в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону.
У Bellingcat називають вибухи на українських складах елементом ланцюжка аналогічних подій у Європі. Журналісти переконані, що за цим стоїть Головне розвідуправління Росії.
Підривники, за словами Грозева, легально перетинали кордони інших країн. В Україну з боку РФ вони могли потрапити лише нелегально.
"Трохи складніше закінчити це розслідування. Але метод, вибухівка, яка використовувалася, та присутність тих самих людей, які були в інших місцях, неподалік кордону з Україною, теж зафіксовані. Це буде нове розслідування", — підсумував автор.
Про які вибухи йдеться?
В Україні з 2014 до 2019 року сталося кілька вибухів на військових складах. Ось найвідоміші:
- Кривий Ріг (Дніпропетровська область) — березень 2014
- Сватове (Луганська область) — жовтень 2015
- Балаклія (Харківська область) — березень 2017
- Новоянисоль (Донецька область) — жовтень 2017
- Калинівка (Вінницька область) — вересень 2017
- Балаклія (Харківська область) — листопад 2018
- Ічня (Чернігівська область) — жовтень 2018
- Балаклія (Харківська область) — листопад 2019
Організація Bellingcat не раз говорила про "російський слід" у цій справі. Під час вибухів був схожий почерк, їх намагалися замаскувати під звичайну пожежу.
У травні цього року Грозев заявив про серйозні докази щодо причетності розвідки РФ до вибухів боєприпасів в Україні.
Фокус писав про вибухи на військових складах у чеському місті Врбетиці. Чехія звинуватила в цьому російських шпигунів і вирішила повернути РФ деяких дипломатів.
Росія оголосила 20 співробітників посольств Чехії персонами нон грата.