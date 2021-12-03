На американский авианосец George HW Bush прибыл беспилотник для завершения испытаний (видео)

Беспилотный дозаправщик пришел к финальному этапу испытаний, который станет частью Воздушного крыла будущего.

На борт авианосца USS George HW Bush (CVN-77) прибыл беспилотный заправщик Военно-морских сил США MQ-25. Об этом сообщает Defense Brief.

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Беспилотник создавался компанией Boeing. На борту авианосца он будет проходить первый испытательный полет. Это будет последним этапом в серии испытаний MQ-25. Его основной целью станет дозаправка самолетов в воздухе, а также наблюдение и разведка окружающей обстановки.

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Беспилотный заправщик станет частью Воздушного крыла будущего — сочетание самолетов четвертого и пятого поколения, БПЛА, а также других образцов вооружения. MQ-25 должен значительно увеличить дальность поражения и маневренность самолетов.

Военно-морские силы США заказали семь MQ-25, но в дальнейшем могут докупить еще 63.

Разработкой MQ-25 занимается компания Boeing. Стоимость программы составляет 800 млн долларов. Первый полет прототипа состоялся в 2019 году. Его создали в рамках программы CBARS — система дозаправки в воздухе авианосного базирования.

Напомним, 15 сентября истребитель F-35 впервые дозаправили при помощи беспилотника MQ-25. Дозаправкой управлял оператор с наземной станции, а сама операция проходила на высоте трех километров.

Также сообщалось, что американские БПЛА Global Hawk начнут использовать для тестирования гиперзвукового оружия.