На американський авіаносець George HW Bush прибув безпілотник для завершення випробувань (відео)

Безпілотний дозаправник дійшов до фінального етапу випробувань, який стане частиною Повітряного крила майбутнього.

На борт авіаносця USS George HW Bush (CVN-77) прибув безпілотний заправник Військово-морських сил США MQ-25. Про це повідомляє Defense Brief.

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Безпілотник створювався компанією Boeing. На борту авіаносця він проходитиме перший випробувальний політ. Це буде останнім етапом у серії випробувань MQ-25. Його основною метою стане дозаправка літаків у повітрі, а також спостереження і розвідка навколишнього оточення.

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Безпілотний заправник стане частиною Повітряного крила майбутнього — поєднання літаків четвертого та п'ятого покоління, БПЛА й інших зразків озброєння. MQ-25 повинен значно збільшити дальність ураження і маневреність літаків.

Військово-морські сили США замовили сім MQ-25, але надалі можуть докупити ще 63.

Розробкою MQ-25 займається компанія Boeing. Вартість програми складає 800 млн доларів. Перший політ прототипу відбувся у 2019 році. Його створили в межах програми CBARS — система дозаправки в повітрі авіаносного базування.

Нагадаємо, 15 вересня винищувач F-35 уперше дозаправили за допомогою безпілотника MQ-25. Дозаправкою керував оператор із наземної станції, а власне операція проходила на висоті трьох кілометрів.

Також повідомлялося, що американські БПЛА Global Hawk почнуть використовувати для тестування гіперзвукової зброї.