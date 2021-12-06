Может спровоцировать РФ. Канада не отправит дополнительных инструкторов в Украину

По словам главы Штаба обороны Уэйна Эйри, многие войны начинались из-за просчетов, поэтому нужно быть "очень осторожным в балансе между сдерживанием и эскалацией".

Начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри заявил, что Канада не будет увеличивать контингент своих инструкторов в Украине из-за риска обострения ситуации с Россией. Об этом он сообщил в интервью для Globe and Mail.

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По словам Эйри, любая военная помощь Украине может обострить ситуацию с Россией. Особенно на фоне заявлений Путина о том, что расширение НАТО на украинской территории и у границ РФ будет пересекать "красные линии".

"В таком деле, как это, дипломатия должна играть ведущую роль. Мы должны быть очень осторожны. Мы должны быть очень осторожны в балансе между сдерживанием и эскалацией, а также в том, что воспринимает другая сторона. Именно в этом случае дипломатия должна играть ведущую роль", — заявил Уэйн Эйри.

Однако в то же время генерал подчеркнул, что Канада не отказывается от поддержки Украины. Нужно очень серьезно относиться к потенциальному врагу. Войны начинались из-за просчетов на протяжении всей истории.

На данный момент в Украине находится более 200 канадских инструкторов, что является одной из наибольших учебных миссий Канады заграницей.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада может перебросить истребители и военный корабль в Украину из-за стягивания российских войск к границам. В то же время по информации The Washington Post, Россия увеличивает войско до 175 тысяч у границ Украины. Они планируют наступление с четырех сторон.

Ранее в Кремле заявляли, что вероятность войны на "юго-востоке" Украины высока.