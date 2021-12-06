Може спровокувати РФ. Канада не надішле додаткових інструкторів в Україну

За словами голови Штабу оборони Вейна Ейрі, багато війн розпочиналися через прорахунки, тому потрібно бути "дуже обережним у балансі між стримуванням та ескалацією".

Начальник Штабу оборони Канади Вейн Ейрі заявив, що Канада не збільшуватиме контингент своїх інструкторів в Україні через ризик загострення ситуації з Росією. Про це він повідомив в інтерв'ю Globe and Mail.

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За словами Ейрі, будь-яка військова допомога Україні може загострити ситуацію з Росією. Особливо на тлі заяв Путіна про те, що розширення НАТО на українській території та біля кордонів РФ перетинатиме "червоні лінії".

"У такій справі, як ця, дипломатія має відігравати провідну роль. Ми повинні бути дуже обережні. Ми повинні бути дуже обережні в балансі між стримуванням та ескалацією, а також у тому, що сприймає інша сторона. Саме в цьому випадку дипломатія має відігравати провідну роль", — заявив Вейн Ейрі.

Проте генерал підкреслив, що Канада не відмовляється від підтримки України. Потрібно дуже серйозно ставитись до потенційного ворога. Війни розпочиналися через прорахунки протягом усієї історії.

На сьогоднішній день в Україні перебуває понад 200 канадських інструкторів, що є однією з найбільших навчальних місій Канади закордоном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада може перекинути винищувачі та військовий корабель в Україну через стягування російських військ до кордонів. Водночас, за інформацією The Washington Post, Росія збільшує військо до 175 тисяч біля кордонів України. Вони планують наступ із чотирьох сторін.

Раніше в Кремлі заявляли, що ймовірність війни на "південному сході" України висока.