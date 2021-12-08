Правь, Нигерия, морями. Как турки строят флот африканским странам

Сделка по продаже Нигерии кораблей OPV 76 доказывает, что турецким верфям больше не нужно иностранное вооружение, чтобы экспортировать свои суда. Совсем скоро турецкая оборонная промышленность сможет производить все виды соответствующего вооружения опираясь только на свои силы.

Не только турецкие беспилотники пользуются успехом на международном рынке. Другие сегменты турецкой оружейной промышленности также получают признание на мировой арене. Иногда эти системы, выполняющие менее яркие (но, тем не менее, очень важные) роли, не получают должного внимания международных аналитиков, как в случае с недавней покупкой Буркина-Фасо и Того турецких машин разминирования MEMATT. Другие сделки получают большую огласку, как в случае с недавним приобретением Нигерией двух морских патрульных судов (OPV) у турецкой верфи Dearsan.

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Продажа двух OPV — нешуточный успех для верфи Dearsan, учитывая жесткую конкуренцию на современном международном рынке. У ВМС Нигерии уже есть крупный флот OPV, приобретенных у таких стран, как Китай, США, Израиль и Сингапур. Сообщается, что для своей последней закупки OPV Нигерия рассматривала проекты с верфей Китая, Нидерландов и Израиля, но в конечном итоге остановилась на проекте OPV 76, разработанном верфью Dearsan Shipyard в рамках плана обновления флота на 2021-2030 годы.

Фокус перевел текст аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, который посвящен новым судам ВМФ Нигерии.

Нигерия заказывает турецкие OPV 76

Оба корабля будут построены на верфи Dearsan Shipyard (совместное предприятие с Gülhan Shipyard) в Стамбуле и должны быть поставлены ВМС Нигерии в течение 37 месяцев. В основном корабли будут оснащены датчиками и системами вооружения турецкой разработки и производства. Генеральный директор Dearsan сообщил, что сделка также включает в себя передачу Нигерии технологий и опыта. ВМС Нигерии уже обладают опытом проектирования и строительства небольших патрульных кораблей, а передача технологий от Dearsan позволит им в будущем реализовать более крупные проекты по строительству военно-морских судов.

Верфь Dearsan уже стала основным поставщиком ВМС и Государственной пограничной службы Туркменистана. На сегодняшний день завод Dearsan поставил в Туркменистан один корвет Deniz Han, десять патрульных катеров NTPB, шесть FAC 33, десять быстроходных катеров FIB 15, 27-метровый десантный корабль, одно судно гидрографической разведки HSV 41, катамаран для перевозки личного состава и два буксира. Такое наращивание военно-морского флота страны превратило Туркменистан в сильнейшую военно-морскую державу на Каспийском море, не в последнюю очередь благодаря усилиям судостроительного завода Dearsan.

[ + – ] Адмирал Аввал Гамбо пожимает руку генеральному директору судостроительного завода Dearsan Мурату Горди. Обратите внимание на модель вертолета SH-60 Seahawk на борту OPV 76. В действительности на вертолетной площадке, скорее всего, расположатся вертолеты AW109, несколько из которых эксплуатируются ВМС Нигерии.

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Патрульный корабль OPV 76 был спроектирован для выполнения различных миссий, где уровень угроз относительно низок. Длина корабля составляет 78,6 метров, он оснащен четырьмя дизельными двигателями MAN 18VP185, что позволяет ему развивать скорость до 28 узлов. При несколько меньшей скорости дальность хода OPV 76 составляет 3000 морских миль (более 5500 километров). Кораблем управляет экипаж численностью около сорока человек в зависимости от комплекса вооружения, выбранного заказчиком. В конструкции отсутствует ангар — несмотря на наличие полетной палубы, способной разместить вертолет NHIndustries NH90.

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Оригинальный проект, представленный компанией Dearsan, включает 76-мм пушку Leonardo Super Rapid Gun на носу, 40-мм OTO Marlin 40 на кормовой надстройке, две 12,7-мм дистанционные орудийные станции (RWS), две управляемые 12,7-мм пушки HMG и 2x2 установки ПЗРК, а также необходимые радары и датчики. Однако для своих двух кораблей Нигерия выбрала другой комплекс вооружения. Поскольку Турция продолжает обеспечивать свои собственные оборонные потребности и вскоре начнет производить отечественную копию итальянской 76-мм пушки, турецким верфям больше не придется полагаться на иностранное вооружение в экспортных кораблях.

Единственная система вооружения на нигерийских кораблях OPV 76, не поставляемая из Турции, — это 40-мм пушка OTO Marlin 40, которая заменяет 76-мм пушку, установленную на носу. Позиция Marlin 40 на кормовой надстройке заменена 25-мм пушкой Aselsan STOP RWS, а установки ПЗРК — тремя 12,7-мм пулеметами Aselsan STAMP RWS. Несколько станковых пулеметов завершают комплекс вооружения. Среди других изделий компании Aselsan, установленных на корабле, — поисковый радар MAR-D 3D, навигационный радар Alper LPI и система электрооптических/инфракрасных датчиков DenizGözü-AHTAPOT (Sea Eye-Octopus).

[ + – ] Турецкое патрульное судно OPV 76

После вступления в строй два OPV 76 присоединятся к двум патрульным судам P18N, двум OPV класса Hamilton и ряду небольших быстроходных ударных кораблей, которые в настоящее время перепрофилированы в OPV. В отличие от OPV 76, P18N и катер класса Hamilton имеют вертолетные ангары, хотя ВМС Нигерии редко привлекают вертолеты во время оперативного развертывания кораблей. Для операций в территориальных водах ВМС Нигерии используют несколько быстроходных патрульных кораблей Shaldag Mk2 и Sea Eagle.

Ввиду незначительности морских угроз Нигерия сняла оставшиеся противокорабельные ракеты (ПРК) со всех кораблей.

[ + – ] NMS Unity (F92), одно из двух нигерийских патрульных судов класса P18N китайского производства. Обратите внимание на A109, заходящий на посадку на вертолетную площадку

Пропорционально турецкому присутствию в Африке растет количество сделок по продаже оружия. Уникальные возможности Турции позволяют ей предлагать широкий спектр современного и надежного оружия по доступным ценам, а Нигерия активно этим пользуется. Нигерия уже стала крупнейшим торговым партнером Турции в Африке к югу от Сахары, и Турция стремится к дальнейшему развитию торговли и сотрудничества в оборонной промышленности. Во время визита президента Эрдогана в Нигерию в октябре 2021 года было подписано несколько соглашений в области энергетики, горнодобывающей промышленности и обороны. Соглашения могли предусматривать включать продажу беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, к которым Нигерия ранее проявляла значительный интерес.

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Сделка по продаже Нигерии кораблей OPV 76 доказывает, что турецким верфям больше не нужно иностранное вооружение, чтобы экспортировать свои корабли. Пройдет совсем немного времени, прежде чем турецкая оборонная промышленность сможет производить все виды соответствующего вооружения, включая пушки, противокорабельные ракеты, ракеты ПВО и оборудование вроде радаров и систем вертикального пуска (VLS). Такими темпами Турция сможет самостоятельно обеспечивать почти все потребности своего оборонного сектора через десять-пятнадцать лет. Ее путь к самодостаточности, возможно, самый быстрый в современном мире, превосходя даже путь Южной Кореи. Страны, которые сейчас поставляют оружие в Турцию, через десять лет начнут приобретать его у Турции, пожиная плоды многих десятилетий инвестиций в ее оборонную промышленность.