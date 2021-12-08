В Турции разработали новую авиасистему для нанесения ударов с воздуха (видео)

Дрон способен нести одновременно 4 мины, которые можно сбрасывать в полете. Все это БПЛА может нести со скоростью 100 км/ч.

В Турции удалось интегрировать на средние дроны Cargo-150 систему для сброса 81-мм минометных боеприпасов. Об этом сообщает турецкий институт исследований и оборонной промышленности TÜBITAK.

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Сообщается, что в квадрокоптер Crago-150 турецкой компании DASAL Aviation Technologies смогли интегрировать систему, которая получила название TOGAN. Благодаря установке этой системы с дрона можно сбрасывать мины 81-мм калибра. Всего установка способна переносить 4 мины.

Первоначально дрон Cargo-150 предназначался для быстрого и бесшумного транспортирования оружия, боеприпасов, топлива, провианта или медицинской помощи. Сам квадрокоптер имеет длину и ширину в 4,6 метра, а высоту — 2,2 метра. Его грузоподъемность составляет 150 кг, а скорость передвижение 100 км/ч.

Максимальная высота полета — 3 км, а радиус действия составляет 40 км. Дрон оснащен камерами дневного и ночного видения, что позволяет его применять днем и ночь. Изображение оператору передаются в режиме реального времени.

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