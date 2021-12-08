У Туреччині розробили нову авіасистему для завдання ударів із повітря (відео)

Дрон здатний нести одночасно 4 міни, які можна скидати в польоті. Усе це БПЛА може нести зі швидкістю 100 км/год.

У Туреччині вдалося інтегрувати на середні дрони Cargo-150 систему для скидання 81 мм мінометних боєприпасів. Про це повідомляє турецький інститут досліджень і оборонної промисловості TÜBITAK.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Повідомляється, що в квадрокоптері Crago-150 турецької компанії DASAL Aviation Technologies змогли інтегрувати систему, яка отримала назву TOGAN. Завдяки установці цієї системи з дрону можна скидати міни 81 мм калібру. Усього установка здатна переносити 4 міни.

Спочатку дрон Cargo-150 призначався для швидкого та безшумного транспортування зброї, боєприпасів, палива, провіанту або медичної допомоги. Сам квадрокоптер має довжину та ширину в 4,6 метра, а висоту – 2,2 метра. Його вантажопідйомність становить 150 кг, а швидкість пересування 100 км/год.

Максимальна висота польоту – 3 км, а радіус дії становить 40 км. Дрон оснащений камерами денного та нічного бачення, що дозволяє його застосовувати вдень і вночі. Зображення передаються в режимі реального часу.

Нагадаємо, у Норвегії створили незвичайний безпілотник, який поєднав у собі дрон і протитанковий гранатомет.

Раніше стало відомо, що стелс-бомбардувальник B-21 Raider зможе керувати роєм дронів.