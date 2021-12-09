Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций, есть раненые

В результате обстрелов, которые велись из вооружения различного калибра, огнестрельные ранения получили два армянских военнослужащих.

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в эскалации вооруженного конфликта и обстрелах своих позиций в приграничных районах. Об этом информирует пресс-служба азербайджанского министерства обороны.

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По данным ведомства, вооруженные силы Армении пошли на провокацию и открыли огонь по позициям армии Азербайджана в приграничном Кельбаджарском районе.

Как отмечает Минобороны страны, обстрел начался 9 декабря в 15:00 по местному времени.

"Подразделениями нашей армии, дислоцированными на этом направлении, были предприняты соответствующие действия. Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями", — говорится в сообщении силового ведомства.

Минобороны Армении обвиняет азербайджанских военных в обстреле своих позиций в Гехаркуникской области. По данным военных, армянские подразделения были вынуждены открыть ответный огонь по Вооруженным силам Азербайджана.

По последним данным, в результате обстрелов из вооружения различного калибра в приграничных районах огнестрельные ранения получили два армянских военнослужащих.

Напомним, 16 ноября Армения и Азербайджан объявили о прекращении огня. В переговорах по достижению "режима тишины" в приграничных районах также участвовала Российская Федерация.

На следующий день премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать мировое соглашение. Политик выступил за возобновление диалога с Баку для согласования текста договора о прекращении боевых действий.

А армянский политолог Александр Искандерян в интервью Фокусу объяснял, почему полномасштабная война Армении с Азербайджаном перерастет в военный конфликт с участием России.