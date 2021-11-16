При посредничестве РФ. Армения и Азербайджан объявили о прекращении огня

С 18:30 по местному времени (16:30 по Киеву) стороны прекратили огонь. Как заявляют в Минобороны Армении, ситуация "относительно стабильна".

В Министерстве обороны Армении заявили о достижении договоренности по прекращении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что при посредничестве России с 18:30 по местному времени (16:30 по Киеву) стороны прекращают огонь на восточной приграничной зоне. Ситуация "относительно стабилизировалась".

В ведомстве заявляют, что Азербайджан применил артиллерию, бронетехнику, и другое вооружение. В результате боевых действий есть потери. По официальным данным погиб 29-летний солдат-контрактник Меружан Артури Арутюнян.

Также в Минобороны заявили, что количество раненых уточняется. При этом по обновленным данным 12 военных попали в плен.

Добавим, что обострение ситуации между Ереваном и Баку началось 14 ноября. Ереван обвинил азербайджанцев в попытке захвата четырех погранпунктов. В свою очередь Азербайджан опроверг заявления Армении, заявляя, что это их провокации.

Напомним, ЕС, ОДКБ и Россия призвали стороны к деэскалации и прекращения огня. Министр обороны РФ поговорил телефоном с обеими сторонами. В результате боестолкновений погибло 15 армян, в плен попали военные, а также было уничтожено около 10 единиц военной техники.