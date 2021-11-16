За посередництва РФ. Вірменія та Азербайджан оголосили про припинення вогню

З 18:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом) сторони припинили вогонь. Як заявляють у Міноборони Вірменії, ситуація "відносно стабільна".

У Міністерстві оборони Вірменії заявили про досягнення домовленості щодо припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Повідомляється, що за посередництва Росії з 18:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом) сторони припиняють вогонь на східній прикордонній зоні. Ситуація "відносно стабілізувалася".

У відомстві заявляють, що Азербайджан застосував артилерію, бронетехніку та інше озброєння. Внаслідок бойових дій є втрати. За офіційними даними, загинув 29-річний солдат-контрактник Меружан Артурі Арутюнян.

Також у Міноборони заявили, що кількість поранених уточнюється. При цьому, за оновленими даними, 12 військових потрапили в полон.

Додамо, що загострення ситуації між Єреваном та Баку розпочалося 14 листопада. Єреван звинуватив азербайджанців у спробі захоплення чотирьох прикордонних пунктів. У свою чергу Азербайджан спростував заяви Вірменії, заявляючи, що це їхні провокації.

Нагадаємо, ЄС, ОДКБ та Росія закликали сторони до деескалації та припинення вогню. Міністр оборони РФ поговорив по телефону з обома сторонами. Внаслідок бойових зіткнень загинуло 15 вірмен, у полон потрапили військові, а також було знищено близько 10 одиниць військової техніки.