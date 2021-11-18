Если начнется полномасштабная война Армении с Азербайджаном, это будет война с Россией, — армянский политолог

В Ереване считают маловероятным, что нынешнее обострение в Нагорном Карабахе перерастет в новую войну, однако давление Азербайджана продолжится

Самое жесткое противостояние Армении и Азербайджана с момента окончания Второй карабахской войны, которое началось 16 ноября и привело к жертвам с обеих сторон, в Ереване называют "формой давление на армян, чтобы те согласились на дальнейшие условия Азербайджана".

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Об этом в Ереване Фокусу заявил Александр Искандерян, директор Института Кавказа. По его словам, Армения все еще находится в состоянии шока от проигранной год назад войны, тогда как Азербайджан на волне эйфории пытается выбрать максимум из своей военной победы. При этой у самой Армении, говорит политолог, с ресурсами плохо.

"Соглашение от 9 ноября прошлого года — это не соглашение о мире. Это приостановка огня, — говорит Искандерян Фокусу. — О постконфликтном развитии там всего один пункт. Он про коммуникации. Но что такое коммуникация — большой вопрос".

В то же время он не верит, что нынешнее обострение перерастет в полномасштабную войну с Азербайджаном, поскольку в таком случае противнику придется воевать с Россией. Но и за столом переговоров выстраивать устойчивую позицию армянам непросто.

"Что такое консенсус за столом переговоров? Это когда ты что-то отдаешь и что-то берешь, у тебя есть возможность торговаться, на этом выстраивается какое-то взаимодействие. Но у самой Армении после проигранной войны с ресурсами плохо. Соответственно, высока вероятность того, что Армении придется соглашаться на те условия, которые, мягко говоря, не очень сильно ее устраивают", — считает Александр Искандерян.

Напомним, вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Глава правительства отметил, что прогресса в решении конфликтных вопросов между странами нет.

Однако, 16 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о прекращении огня. Азербайджан за время обострения потерял 7 военных.