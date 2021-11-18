Якщо розпочнеться повномасштабна війна Вірменії з Азербайджаном, то це буде війна з Росією, — вірменський політолог

У Єревані вважають малоймовірним, що нинішнє загострення у Нагірному Карабаху переросте у нову війну, проте тиск Азербайджану продовжиться.

Найжорстокіше протистояння Вірменії та Азербайджану з моменту закінчення Другої карабаської війни, яке почалося 16 листопада і призвело до жертв з обох сторін, у Єревані називають "формою тиску на вірмен, щоб ті погодилися на подальші умови Азербайджану".

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Про це в Єревані Фокусу заявив Олександр Іскандерян, директор Інституту Кавказу. За його словами, Вірменія все ще перебуває у стані шоку від програної рік тому війни, тоді як Азербайджан на хвилі ейфорії намагається вибрати максимум зі своєї військової перемоги. При цьому власне у Вірменії, каже політолог, із ресурсами погано.

"Угода від 9 листопада минулого року — це не угода про мир. Це призупинення вогню, — каже Іскандерян Фокусу. — Про постконфліктний розвиток там лише один пункт. Він про комунікації. Але що таке комунікація — велике питання".

Водночас, він не вірить, що нинішнє загострення переросте у повномасштабну війну з Азербайджаном, оскільки в такому разі противнику доведеться воювати з Росією. Але й за столом переговорів вибудовувати стійку позицію вірменам непросто.

"Що таке консенсус за столом переговорів? Це коли ти щось віддаєш і щось береш, у тебе є можливість торгуватися, на цьому вибудовується якась взаємодія. Але у Вірменії після програної війни з ресурсами погано. Відповідно, висока ймовірність того, що Вірменії доведеться погоджуватися на ті умови, які, м'яко кажучи, не дуже її влаштовують", — вважає Олександр Іскандерян.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виступив із пропозицією підписати мирну угоду з Азербайджаном. Глава уряду зазначив, що прогресу у вирішенні конфліктних питань між країнами немає.

Проте, 16 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва Росії домовилися про припинення вогню. Азербайджан за час загострення втратив 7 військових.