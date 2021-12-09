Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілі позицій, є поранені

Унаслідок обстрілів, що велися з озброєння різного калібру, вогнепальні поранення отримали два вірменські військовослужбовці.

Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в ескалації збройного конфлікту й обстрілах своїх позицій у прикордонних районах. Про це повідомляє пресслужба азербайджанського міністерства оборони.

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За даними відомства, збройні сили Вірменії пішли на провокацію і відкрили вогонь за позиціями армії Азербайджану в прикордонному районі Кельбаджара.

Як зазначає Міноборони країни, обстріл розпочався 9 грудня о 15:00 за місцевим часом.

"Підрозділами нашої армії, дислокованими на цьому напрямі, було вжито відповідних дій. Оперативна обстановка контролюється нашими підрозділами", — йдеться у повідомленні силового відомства.

Міноборони Вірменії звинувачує азербайджанських військових в обстрілі своїх позицій у Гехаркуницькій області. За даними військових, вірменські підрозділи були змушені відкрити вогонь у відповідь по Збройних силах Азербайджану.

За останніми даними, внаслідок обстрілів з озброєння різного калібру в прикордонних районах вогнепальні поранення отримали два вірменські військовослужбовці.

Нагадаємо, 16 листопада Вірменія та Азербайджан оголосили про припинення вогню. У переговорах щодо досягнення "режиму тиші" у прикордонних районах також брала участь Російська Федерація.

Наступного дня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував Азербайджану підписати мирову угоду. Політик виступив за поновлення діалогу з Баку для узгодження тексту договору про припинення бойових дій.

А вірменський політолог Олександр Іскандерян в інтерв'ю Фокусу пояснював чому повномасштабна війна Вірменії з Азербайджаном переросте у військовий конфлікт за участю Росії.