Зеленский просил ускорить поставки вооружения в разговоре с Байденом, - CNN

По информации издания, президент Украины оказался не впечатлен санкциями, которые могут ввести после вторжения Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джо Байденом, в ходе которого украинский лидер поднимал вопрос санкций и вооружения. Об этом сообщает CNN ссылаясь на источники среди украинских чиновников.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По информации телеканала, в публичной плоскости прозвучали заявления о том, что Украина благодарна Штатам за их поддержку территориальной целостности и суверенитета, но за кулисами были разногласия в вопросе санкций и поставок оружия.

Утверждается, что санкции, которые введут США в случае полномасштабного вторжения России в Украину, в Кремле уже учли, поэтому они не будут столь эффективными. Поэтому украинская сторона хочет видеть опережающие санкции, введенные до новой военной операции.

Украина запросила у Соединенных штатов больше вооружения, чтобы оно как можно скорее прибыло в страну. Россия может провести новое вторжение уже в следующем году, а поставки из США все еще не прибыли.

Напомним, среди тем, которые обсуждал Зеленский и Байден была тема вступления в НАТО, санкции против РФ и "Северный поток-2". В частности, президент США заявил, что только Украина и украинский народ вправе решать вступать в НАТО или нет.

После разговора с Байденом Зеленский опубликовал фотографию в Instagram, подписав ее "Ничего об Украине без Украины".