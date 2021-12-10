Зеленський просив прискорити постачання озброєння у розмові з Байденом, — CNN

За інформацією видання, президент України не був вражений санкціями, які можуть запровадити після вторгнення Кремля.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом, під час якої український лідер порушував питання санкцій та озброєння. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела серед українських чиновників.

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За інформацією телеканалу, у публічній площині прозвучали заяви про те, що Україна вдячна Штатам за їхню підтримку територіальної цілісності та суверенітету, але за лаштунками були розбіжності щодо санкцій та постачання зброї.

Стверджується, що санкції, які введуть США у разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Кремлі вже врахували, тому вони не будуть такими ефективними. Тому українська сторона хоче бачити санкції на випередження, запроваджені до нової воєнної операції.

Україна запросила у Сполучених штатів більше озброєння, щоб воно якнайшвидше прибуло до країни. Росія може провести нове вторгнення вже наступного року, а постачання зі США все ще не прибули.

Нагадаємо, серед тем, які обговорював Зеленський та Байден була тема вступу до НАТО, санкції проти РФ та "Північний потік-2". Зокрема, президент США заявив, що тільки Україна та український народ мають право вирішувати вступати до НАТО чи ні.

Після розмови з Байденом Зеленський опублікував фотографію у Instagram, підписавши її "Нічого про Україну без України".