ВСУ получили лишь 6% вооружения от запланированного в период с 2014 по 2019 годы, - Резников

По словам министра обороны, за 5 лет не было использовано или безвозвратно потеряно 4,5 млрд гривен.

Украинская армия за 5 лет войны с 2014 по 2019 годы получила только 6% вооружения от запланированного плана закупок. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью для АрміяInform.

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По словам министра, в Украине нужно проводить реформу Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники. В период с 2014 по 2019 годы в армию поставили вооружения в разы меньше, чем планировалось.

"Армия реально получила только 6,3% того, что закладывалось в программу. По оценке Главной инспекции Минобороны, за этот период безвозвратно потеряно или не использовано около 4,5 млрд грн. Только по этой программе", — резюмировал Резников.

В период с 2014 по 2020 год со всех поставок для ВСУ, только 13% было разработано по требованию Генштаба. Все остальное, что получала армия было либо импортом, либо то, что было в наличии. Фактически, армия попала в замкнутый круг. Государство закупает не то, в чем нуждается войско, а то что фактически могут сделать украинские предприятия.

В качестве примера Резников приводит выполнение контракта БТР-4. Его не могли выполнить в течение трех лет, поэтому средства перенаправили на то, "что было в наличии".

Также бюджет тратит миллиарды на исследовательско-технические работы. С одной стороны это нормально, что их много и не все успешные, но некоторые из них длятся больше 20 лет.

Напомним, Харьковское конструкторское бюро имени Морозова срывает поставки по производству БТР-4 для ВСУ. В Харькове было передано 10 единиц вместо 25. Ранее "Укрспецэкспорт" отгрузил танк "Оплот" в США также с опозданием. Контракт на поставку танка был подписан еще в 2018 году.